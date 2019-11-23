futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasındaki Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Aşık, son olarak Sarnıç ve eski muhasebecisi Meryem A. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılması için savcılığa başvuru yaptı. Afutbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü açıkladı.