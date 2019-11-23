Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasındaki Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Aşık, son olarak Sarnıç ve eski muhasebecisi Meryem A. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılması için savcılığa başvuru yaptı. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü açıkladı.
- Saklambaç
- 23.11.2019
- Gazete
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor! Dolandırıcılık davası açtı...
Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç’a dolandırıcılık davası açtı! Ünlü futbolcu, çocuklarının annesini şirket hisselerini izinsiz satma ve Bursa’daki annesinin yanına bile helikopter kiralayarak gitmekle suçladı!
Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasındaki Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Aşık, son olarak Sarnıç ve eski muhasebecisi Meryem A. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılması için savcılığa başvuru yaptı. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü açıkladı.
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