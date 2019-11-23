Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.11.2019
  • Gazete

ve arasında sular durulmuyor! Dolandırıcılık davası açtı...

, boşanma aşamasındaki eşi ’a dolandırıcılık davası açtı! Ünlü futbolcu, çocuklarının annesini şirket hisselerini izinsiz satma ve ’daki annesinin yanına bile helikopter kiralayarak gitmekle suçladı!



Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasındaki Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Aşık, son olarak Sarnıç ve eski muhasebecisi Meryem A. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılması için savcılığa başvuru yaptı. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor! Dolandırıcılık davası açtı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri