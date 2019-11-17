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  • 17.11.2019
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ve sokaklarını keşfe çıktı

Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile 'nın keyfine diyecek yok. Birkaç gündür ABD'de olan Çapa çifti, önceki gün de sokaklarını keşfe çıktı.

Macera dolu Amerika
Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın keyfine diyecek yok. Birkaç gündür ABD'de olan Çapa çifti, önceki gün de New York sokaklarını keşfe çıktı.

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