Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın keyfine diyecek yok. Birkaç gündür ABD'de olan Çapa çifti, önceki gün de New York sokaklarını keşfe çıktı. Cemiyet hayatının gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın keyfine diyecek yok. Birkaç gündür ABD'de olan Çapa çifti, önceki gün de New York sokaklarını keşfe çıktı.
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