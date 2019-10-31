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  • 31.10.2019
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'dan 'un yeni filmi için dev destek

Hollywood'un başarılı aktörlerinden ve yönetmen , yeni filmini 'da çekecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e giden Cruise'un 40 milyon dolar da destek alacağı belirtildi.

Kiev'den dev bütçe
Hollywood'un başarılı aktörlerinden ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini 'da çekecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e giden Cruise'un 40 milyon dolar da destek alacağı belirtildi.

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