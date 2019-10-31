Hollywood'un başarılı aktörlerinden ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini Ukrayna'da çekecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e giden Cruise'un 40 milyon dolar da destek alacağı belirtildi.
Hollywood'un başarılı aktörlerinden ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini Ukrayna'da çekecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e giden Cruise'un 40 milyon dolar da destek alacağı belirtildi.
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