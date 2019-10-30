İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın başrolünü paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin fragmanı yayınlandı.
20 Aralık 2019'da sinemaseverlerle buluşacak olan filmin fragmanı heyecan yarattı.
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın başrolünü paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin fragmanı yayınlandı.
20 Aralık 2019'da sinemaseverlerle buluşacak olan filmin fragmanı heyecan yarattı.
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