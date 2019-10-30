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"" filmi için geri sayım başladı!

, ve 'nın başrolünü paylaştığı "" filminin fragmanı yayınlandı. 20 Aralık 2019'da sinemaseverlerle buluşacak olan filmin fragmanı heyecan yarattı.

Geri sayımda!

İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın başrolünü paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin fragmanı yayınlandı.

20 Aralık 2019'da sinemaseverlerle buluşacak olan filmin fragmanı heyecan yarattı.

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