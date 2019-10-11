Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.10.2019
  • Gazete

ile aşkında sürpriz gelişme! Nikah...

ile aşkında sürpriz gelişme... Sırp basınının iddiasına göre; oğullarını Saran’la tanıştıran Jahovic, evine taşındığı işadamıyla nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Adım adım evlilik

Bu yaz aşklarına bir şans daha veren Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor. Jahovic'in özel hayatıyla ilgili sık sık haber yapan Sırp basını, şimdi de güzel şarkıcının işadamıyla yakın zamanda nikah masasına oturacağını yazdı.


İkili, barışma sonrası el ele görüntü vermeye başladı.

SARAN, ÇOCUKLARLA KAYNAŞTI
İlişkinin başında Saran'la görüntülenmekten kaçınan Jahovic'in geçtiğimiz günlerde işadamıyla el ele objektife yansıması da yine Sırp basını tarafından evlilik kararının bir göstergesi olarak yorumlandı. Hatta ünlü şarkıcının ülkesindeki gazeteler, Jahovic'in kısa süre önce de eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğulları Yavuz ve Yaman'ı Saran'la tanıştırdığını yazdı. Saran'ın evinde gerçekleşen tanışmanın sıcak geçtiğini belirten Sırp basını, hatta Jahovic'in sosyetik işadamının evine diş fırçası ve makyaj malzemeleri gibi kişisel eşyalarını da taşıyarak yavaş yavaş yerleştiğini öne sürdü.


Jahovic'le dost kalan Musti, "Emina yeniden evlenmek isterse destek olurum" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmina Jahovic ile Sadettin Saran aşkında sürpriz gelişme! Nikah...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri