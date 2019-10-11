Bu yaz aşklarına bir şans daha veren Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor. Jahovic'in özel hayatıyla ilgili sık sık haber yapan Sırp basını, şimdi de güzel şarkıcının işadamıyla yakın zamanda nikah masasına oturacağını yazdı.



İkili, barışma sonrası el ele görüntü vermeye başladı.

SARAN, ÇOCUKLARLA KAYNAŞTI

İlişkinin başında Saran'la görüntülenmekten kaçınan Jahovic'in geçtiğimiz günlerde işadamıyla el ele objektife yansıması da yine Sırp basını tarafından evlilik kararının bir göstergesi olarak yorumlandı. Hatta ünlü şarkıcının ülkesindeki gazeteler, Jahovic'in kısa süre önce de eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğulları Yavuz ve Yaman'ı Saran'la tanıştırdığını yazdı. Saran'ın evinde gerçekleşen tanışmanın sıcak geçtiğini belirten Sırp basını, hatta Jahovic'in sosyetik işadamının evine diş fırçası ve makyaj malzemeleri gibi kişisel eşyalarını da taşıyarak yavaş yavaş yerleştiğini öne sürdü.



Jahovic'le dost kalan Musti, "Emina yeniden evlenmek isterse destek olurum" demişti.