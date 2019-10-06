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  • 06.10.2019
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Süperstar ’ın kardeşi estetikli ünlüleri hedef aldı! Kaş yapayım derken göz çıkardı...

Süperstar ’ın kardeşi , kaş yapayım derken göz çıkardı. Pekkan, da estetikli isimlerle dalga geçti. Sayısız olan Ajda Pekkan da kardeşinin mesajıyla hedef tahtasına oturdu.

Estetik faciası

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, dünkü paylaşımıyla yı karıştırdı. Pekkan, paylaştığı "Bir insanın içi güzel olsun! Dışını artık plastik cerrahlar hallediyor" mesajıyla estetikli ünlüleri hedef aldı.


Ancak takipçilerin aklına gelen ilk isim ablası Ajda Pekkan oldu.

Pekkan'ın bu olay paylaşımı üzerine pek çok kişi, yıllara sayısız estetik ameliyatla meydan okuyan Süperstar'ı şu sözlerle ti'ye aldı: "Aman Ajda, bu mesajı görmesin. Yoksa sinirlenen Süperstar, kaşlarını falan çatmaya çalışır."

ABLASI HEDEF OLDU

73 yaşındaki Süperstar, sosyal medyada kardeşinin azizliğine uğradı.

, ve gibi isimler de geçirdikleri sayısız la bugünkü görüntülerine kavuştu.

İŞTE ESTETİK MUCİZESİ ÜNLÜLER


BÜLENT ERSOY


EBRU GÜNDEŞ


DENİZ AKKAYA


HANDE ATAİZİ


EDA TAŞPINAR

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar

Semiramis gol atmış ama kendi kalesine...
'ı doktor değil kardeşi gerdi.
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.
Süperstar'a süper bir espri...
Bu devirde kardeşine bile güvenme...
Ablan olmasa plastik cerrahi mesleği olmazdı...

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