Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, dünkü paylaşımıyla sosyal medyayı karıştırdı. Pekkan, paylaştığı "Bir insanın içi güzel olsun! Dışını artık plastik cerrahlar hallediyor" mesajıyla estetikli ünlüleri hedef aldı.
Ancak takipçilerin aklına gelen ilk isim ablası Ajda Pekkan oldu.
Pekkan'ın bu olay paylaşımı üzerine pek çok kişi, yıllara sayısız estetik ameliyatla meydan okuyan Süperstar'ı şu sözlerle ti'ye aldı: "Aman Ajda, bu mesajı görmesin. Yoksa sinirlenen Süperstar, kaşlarını falan çatmaya çalışır."
ABLASI HEDEF OLDU
73 yaşındaki Süperstar, sosyal medyada kardeşinin azizliğine uğradı.
Deniz Akkaya, Ebru Şallı ve Hande Ataizi gibi isimler de geçirdikleri sayısız estetik ameliyatla bugünkü görüntülerine kavuştu.
İŞTE ESTETİK MUCİZESİ ÜNLÜLER
BÜLENT ERSOY
EBRU GÜNDEŞ
DENİZ AKKAYA
HANDE ATAİZİ
EDA TAŞPINAR
İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar
Semiramis gol atmış ama kendi kalesine...
Ajda Pekkan'ı doktor değil kardeşi gerdi.
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.
Süperstar'a süper bir espri...
Bu devirde kardeşine bile güvenme...
Ablan olmasa plastik cerrahi mesleği olmazdı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.