Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, dünkü paylaşımıyla sosyal medyayı karıştırdı. Pekkan, paylaştığı "Bir insanın içi güzel olsun! Dışını artık plastik cerrahlar hallediyor" mesajıyla estetikli ünlüleri hedef aldı.



Ancak takipçilerin aklına gelen ilk isim ablası Ajda Pekkan oldu.

Pekkan'ın bu olay paylaşımı üzerine pek çok kişi, yıllara sayısız estetik ameliyatla meydan okuyan Süperstar'ı şu sözlerle ti'ye aldı: "Aman Ajda, bu mesajı görmesin. Yoksa sinirlenen Süperstar, kaşlarını falan çatmaya çalışır."

ABLASI HEDEF OLDU



73 yaşındaki Süperstar, sosyal medyada kardeşinin azizliğine uğradı.

Deniz Akkaya, Ebru Şallı ve Hande Ataizi gibi isimler de geçirdikleri sayısız estetik ameliyatla bugünkü görüntülerine kavuştu.

İŞTE ESTETİK MUCİZESİ ÜNLÜLER



BÜLENT ERSOY



EBRU GÜNDEŞ



DENİZ AKKAYA



HANDE ATAİZİ



EDA TAŞPINAR

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar

Semiramis gol atmış ama kendi kalesine...

Ajda Pekkan'ı doktor değil kardeşi gerdi.

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.

Süperstar'a süper bir espri...

Bu devirde kardeşine bile güvenme...

Ablan olmasa plastik cerrahi mesleği olmazdı...