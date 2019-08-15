GEÇİRDİĞİ sayısız estetik ameliyatla bugünkü görüntüsüne kavuşan Deniz Akkaya'dan olay sözler… Adını bir dönem Ata Demirer'le yaşadığı aşkla duyuran oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Akkaya'nın videosunu paylaştı. Akkaya'nın "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleri tepki çekti.

HİÇ ESTETİK DEĞİL!

Eski mankene sosyal medyada eleştiri yağdı. Akkaya'nın estetiksiz halinin fotoğrafları da paylaşım rekoru kırdı. 42 yaşındaki eski mankene "İnsanın kalbi çirkin olmasın", "Deniz'in estetik doktorunu kutlamak lazım. Yoksa kendini de sevmezdi", "İnsanların fiziksel özelliklerini yargılayan birinin yine fiziğini kullanıp gündemde kalması ne acı" gibi sert yorumlar geldi.



Estetik rekortmeni

ELEŞTİRİ ÇARK ETTİRDİ

Kemerli burnunu düzelttirmek için birçok kez bıçak altına yatıp çenesini törpületen, yüzüne dolgu ve botoks yaptırıp vücut yağlarını aldıran Akkaya ise kendini şöyle savundu: "Kimse yaptığım espriyi şişirip bana karşı kullanamaz. Benim bu konuyla ilgili insanlara yardım ettiğim biliniyor."



Kimileri de Akkaya'nın bu sözleriyle Turanlı'nın eski aşkı Ata Demirer'i kastettiğini öne sürdü.

İnsanları dış görünüşüne göre yargılayan Akkaya'ya sosyal medyada eleştiri yağdı.

İşte sosyal medyadan yapılan eleştirilerden bazıları:

BİR dahaki sefere zeka kokan espriler yapman dileğiyle. İnsan görüntüsü espri malzemen olamaz.

BİRİSİ şuna güzel olmadığını estetik ve makyajla yüzüne bakıldığını hatırlatsın.

HERHALDE kendisi estetikten önceki halini unutmuş.

PATAVATSIZLIĞIN dibine vurdun. Ama erken çark ettin. Şişmanlar seni sokakta görmesin, linç ederler.

SEN bir estetiksiz haline espri yap bakalım.

SENİN yaptığın; çevir kazı yanmasın...