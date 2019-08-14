Milyonların merakla beklediği Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan bebeğin ilk fotoğrafı bayramın üçüncü gününde Bodrum'dan geldi. Çocuklarını gözlerden uzak büyütmek için çaba sarf eden Özçivit ve Evcen, önceki gün de soluğu sessiz sedasız Bodrum'da aldı. Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyunca havuz başında keyif yaptı. İkili, bir ara serinlemek için havuza girerken, minik Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi. Çift, havuzda bile gözlerini bir an olsun oğullarından ayırmadı.
BURAK YİNE İŞBAŞINDA
Daha doğmadan anne ve babasının adına Instagram hesabı açtığı ve dünya çapında 135 bin takipçisi olan minik Karan, ilk kez TAKVİM tarafından görüntülendi. Fahriye Evcen ise havuz keyfinin ardından şezlonga uzanıp eşine poz verdi. Evcen, profesyonel model edasında eşine poz verirken Burak Özçivit de en güzel kareyi yakalamak için dakikalarca telefonuyla çekim yaptı. Sosyal medyada ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren çiftin bu kareleri nasıl çektiği de böylece belli oldu.
Havuzdan çıkan Evcen,önce kendi başına selfie yaptı. Daha sonra kıyafetini değiştiren güzel oyuncu eşinin objektifine birbirinden renkli pozlar verdi.
KOCASINA MODELLİK YAPTI
Yakışıklı oyuncu, profesyonel fotoğrafçılar gibi eşinin çarpıcı pozlarını yakalamaya çalıştı.
Anne olduktan sonra setlerden uzak kalan Evcen'in iddialı pozları "Fahriye, objektiflerden kopamıyor" dedirtti.
Karan bebek adına doğmadan açılan Instagram hesabını şu anda 135 bin kişi takip ediyor. Minik Karan'ın birçok ülkeden takipçisi var.
DOĞAN SAVAŞ
BURAK YİNE İŞBAŞINDA
Daha doğmadan anne ve babasının adına Instagram hesabı açtığı ve dünya çapında 135 bin takipçisi olan minik Karan, ilk kez TAKVİM tarafından görüntülendi. Fahriye Evcen ise havuz keyfinin ardından şezlonga uzanıp eşine poz verdi. Evcen, profesyonel model edasında eşine poz verirken Burak Özçivit de en güzel kareyi yakalamak için dakikalarca telefonuyla çekim yaptı. Sosyal medyada ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren çiftin bu kareleri nasıl çektiği de böylece belli oldu.
Havuzdan çıkan Evcen,önce kendi başına selfie yaptı. Daha sonra kıyafetini değiştiren güzel oyuncu eşinin objektifine birbirinden renkli pozlar verdi.
KOCASINA MODELLİK YAPTI
Yakışıklı oyuncu, profesyonel fotoğrafçılar gibi eşinin çarpıcı pozlarını yakalamaya çalıştı.
Anne olduktan sonra setlerden uzak kalan Evcen'in iddialı pozları "Fahriye, objektiflerden kopamıyor" dedirtti.
Karan bebek adına doğmadan açılan Instagram hesabını şu anda 135 bin kişi takip ediyor. Minik Karan'ın birçok ülkeden takipçisi var.
DOĞAN SAVAŞ
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