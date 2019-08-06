BODRUM'UN başta Türkbükü'ndeki olmak üzere popüler beach'leri kazık fiyatlarıyla tepki çekerken sıra şimdi de Alaçatı'ya geldi... Geçtiğimiz yıllarda bir pizzanın 500 TL'ye satıldığı Çeşme'deki beach kulüpler, olay yaratmıştı. Bile bile kazıklanmamak için bu popüler beach'lere ve pahalı fiyatlarıyla ünlü restoranlara gitmeyen tatilciler, yine de fahiş fiyatlardan kurtulamadı. Alaçatı'nın özellikle hafta sonları iğne atsan yere düşmeyecek hale gelen çarşısındaki bazı uyanıklar, deyim yerindeyse kazığın suyunu çıkardı! Markette 1 TL'ye, büfelerde ise 1.5 TL'ye satılan küçük pet şişe sular, Alaçatı'daki bazı büfelerde 10 TL'ye satılıyor. İki top dondurmanın da 60 TL'den satıldığı Alaçatı'da 'ev yapımı limonata' fiyatı ise 70 TL'ye çıkıyor. Çeşme'de giriş ücretinin 100 TL'ye çıktığı beach'ler yerine halk plajlarına gitmek isteyenlerin karşısına ise vale soygunu çıkıyor. Aracını toprak alana park edenden en az 20 TL isteyen valeler, fiş istediğinizde de "Yok" yanıtı vermekten çekinmiyor!

BİRİ 'DUR' DESİN

Yaklaşan bayram tatilinde Alaçatı'ya gitmeyi planlayan tatilciler ise "Bu uyanıkların yaptığı soygun artık bitsin" diye isyan ediyor...

BU RESMEN SOYGUNDUR!

TATIL için Ege'nin iki incisi olan Alaçatı ve Bodrum'u tercih edenlerin en büyük problemlerinden biri de adeta zorunlu hale gelen vale ücretleri. Giriş ücretlerinin 100 TL'den başladığı popüler beach'lere gidenler, bir de 50 TL'lik vale ücretini ödemeye zorunlu hale getiriliyor...

SOSYAL medyada konuyla ilgili yapılan isyanlara birkaç örnek ise şöyle: "Alaçatı'da vale ücreti 50 TL; soyguncu bunlar", "Valeler, Alaçatı'da kaldığımız otelin otoparkına kadar gasp etmiş", "Alaçatı'da her yer paralı otopark olmuş. Arabayı park eder etmez karşımıza 'Ben valeyim' diyenler çıkıyor."

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

İSTANBUL'DAKI bakkaldan 6 TL'ye aldığım Magnum, Alaçatı'daki bakkalda 10 TL!

SiZCE de bir küçük şise kolaya 25 lira vermek biraz enayilik değil mi sevgili Alaçatı severler?

ALAÇATI'DA bir bardak limonataya 70 lira verdikten sonra 'Alaçatı Terörünü' daha iyi anladım.

ALAÇATI'DA ağaçta altın mı yetişiyor? Ne bu pahalılık!

DÜN akşam Alaçatı'da iki kişilik orta halli bir yemeğe 385 lira ödedik. Alkol, ahtapot filan da yok üstelik. Mekana girince 'Biz menü kullanmıyoruz, yemeklerimizi görsel olarak sunuyoruz' demelerinden anlamalıydım aslında!