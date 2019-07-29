Sosyal medya paylaşımlarıyla hem cinslerinin merakla takip ettiği Rachel Araz, önceki gün San Torini'de yine şovunu yaptı. Araz, 1200 dolar yani 6 bin 800 TL'lik çantasını gözlere soktu.
Chanel 'poşetiyle' havasını atan Rachel Araz, daha önce de yine Chanel'in benzin bidonunu andıran çantasına 13 bin dolar ödemişti.
Araz, Celine marka naylon çantasına da tam 750 dolar vermişti.
Chanel 'poşetiyle' havasını atan Rachel Araz, daha önce de yine Chanel'in benzin bidonunu andıran çantasına 13 bin dolar ödemişti.
Araz, Celine marka naylon çantasına da tam 750 dolar vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.