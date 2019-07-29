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  • 29.07.2019
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1200 dolarlık plastik çantasıyla hava attı

Lüks yaşamını da gözler önüne seren , 1200 dolarlık plastik çantasıyla önceki gün havasını attı. Araz, daha önce de yine poşeti andıran iki çantaya servet ödemişti.

Poşete servet
Sosyal medya paylaşımlarıyla hem cinslerinin merakla takip ettiği Rachel Araz, önceki gün San Torini'de yine şovunu yaptı. Araz, 1200 dolar yani 6 bin 800 TL'lik çantasını gözlere soktu.



Chanel 'poşetiyle' havasını atan , daha önce de yine Chanel'in benzin bidonunu andıran çantasına 13 bin dolar ödemişti.



Araz, Celine marka naylon çantasına da tam 750 dolar vermişti.


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