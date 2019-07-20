TRAFİKTE cirit atan şehir eşkıyaları, bu kez Demet Akalın'ı çıldırttı. Ünlü popçu, önceki akşam kızı Hira'nın da bulunduğu aracıyla Bodrum Turgutreis'teydi. Demet Akalın, kurallara uyup kırmızı ışıkta durdu. Ancak ünlü şarkıcının arkasındaki araçta bulunan eşkıya, "Neden duruyorsun?" dercesine korna çalıp Akalın'ı taciz etmeye başladı. Bununla da kalmayan trafik canavarı, arabasından inerek Hira'nın arka koltukta uzandığı Akalın'ın aracını yumrukladı. Bunun üzerine Demet Akalın aracından indi. Karşısında ünlü sanatçının olduğunu gören eşkıya da hemen aracına binip uzaklaştı. Ünlü sanatçı, olay sonrası şu paylaşımı yaptı: "Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! O ak sakalından utandın mı? Yumruklayıp arabamı, kızımı korkutup kaçtın arabana! Neymiş kırmızıda geçecekmişim... Elbet bulacağım seni! Turgutreis'te bana trafik terörü yaşatan 34 GSL..! Şikayetçiyim!"

'DUA ETSİN EŞİM YOKTU'

"Dua etsin arabada eşim Okan Kurt yoktu" diyen Akalın, ekledi: "Yazık! Bir de 'Çocuk var, korkuttunuz' diyorum arabadaki kadın 'Hadi be!' diyor!"