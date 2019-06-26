Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evlilikteki sorunlarını artık geride bıraktı. Çift, önceki gün 6. aylarını kutladı. Kıratlı, bu romantik kareyi paylaşıp "Harika koca, mükemmel eş oldun" dedi.
Akçıl da güzel eşine pırlanta bileklik hediye etti.
29 yaşındaki Kıratlı ile Akçıl, geçen ay boşanmanın eşiğinden dönmüştü.
Akçıl da güzel eşine pırlanta bileklik hediye etti.
29 yaşındaki Kıratlı ile Akçıl, geçen ay boşanmanın eşiğinden dönmüştü.
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