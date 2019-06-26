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  • 26.06.2019
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ve eşi 'dan 6. ay pozu! "Harika koca, mükemmel eş oldun"

ile , evlilikte yaşadıkları sorunları artık geride bıraktı. Çift, önceki gün 6. aylarını kutladı. Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından bu romantik kareyi paylaşıp "Harika koca, mükemmel eş oldun" notunu ekledi.

6. ay pozu
Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evlilikteki sorunlarını artık geride bıraktı. Çift, önceki gün 6. aylarını kutladı. Kıratlı, bu romantik kareyi paylaşıp "Harika koca, mükemmel eş oldun" dedi.

​Akçıl da güzel eşine pırlanta bileklik hediye etti.




29 yaşındaki Kıratlı ile Akçıl, geçen ay boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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