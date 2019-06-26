oyuncuileevlilikteki sorunlarını artık geride bıraktı. Çift, önceki günKıratlı, bu romantik kareyi paylaşıpdedi.​Akçıl da güzel eşine pırlanta bileklik hediye etti.29 yaşındaki Kıratlı ile Akçıl, geçen ay boşanmanın eşiğinden dönmüştü.