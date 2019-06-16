Geçen yılki kısa süreli ayrılığın ardından aşklarına kaldıkları yerden devam eden popçu Tuğba Yurt ile futbolcu Cenk Şahin, tatil sezonunu Göcek'te açtı. Almanya'da top koşturan Şahin, kiraladığı lüks tekneyle aşkını mavi tura çıkardı. Ege'de aşk tazeleyen çift, romantik anlarını paylaşıp düşman çatlattı.
- Saklambaç
- 16.06.2019
- Gazete
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