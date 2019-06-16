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  • 16.06.2019
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sevgilisi ile tatil sezonunu 'te açtı

'Yurt'ta cihanda aşk
Geçen yılki kısa süreli ayrılığın ardından aşklarına kaldıkları yerden devam eden popçu Tuğba Yurt ile futbolcu Cenk Şahin, tatil sezonunu 'te açtı. 'da top koşturan Şahin, kiraladığı lüks tekneyle aşkını mavi tura çıkardı. Ege'de aşk tazeleyen çift, romantik anlarını paylaşıp düşman çatlattı.

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