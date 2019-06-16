5 bin kişiyi eğlendirdi

Dünyaca ünlü top model Bar Refaeli'nin podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, bugün sona eriyor. Şov için 30 ayrı ülkeden Antalya'ya gelen yaklaşık beş bin kişi, Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan'ın DJ performansı ve sahne şovlarıyla doyasıya eğlendi. Eraslan, "Her yıl daha iyisi için çalışıyoruz" diye konuştu...
- Saklambaç
- 16.06.2019
- Gazete
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