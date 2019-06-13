Aile boyu muziplik

Ünlü kaleci Volkan Demirel'in ailesiyle çıktığı Bodrum tatili sürüyor. Kaleci, önceki gün eşi Zeynep Sever, kızları Yade ve Yeda ile eğlenceli pozlara imza attı.
Kızlarıyla tatil neşesini fotoğrafla ölümsüzleştiren Demirel çifti "Maşallah" dedirtti. İkilinin kızlarıyla verdikleri muzip pozlar, gülümsetti. Demirel Ailesi'ne hayranlarından "Allah mutluluğunuzu bozmasın" yorumları geldi.
Kızlarıyla tatil neşesini fotoğrafla ölümsüzleştiren Demirel çifti "Maşallah" dedirtti. İkilinin kızlarıyla verdikleri muzip pozlar, gülümsetti. Demirel Ailesi'ne hayranlarından "Allah mutluluğunuzu bozmasın" yorumları geldi.
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