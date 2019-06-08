Son dönemin parlayan yıldızlarından Dilan Çiçek Deniz, hayırlı evlat çıktı. Final yapan dizisinden bölüm başına 40 bin TL aldığı konuşulan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da iki ayrı firmanın reklam yüzü olmuştu. Kozmetik firmasından 300 bin TL, bankadan ise 250 bin TL'lik ücret aldığı iddia edilen Dilan Çiçek Deniz, kazandıklarını ise ilk başta eğitimine harcadı.
- Saklambaç
- 08.06.2019
- Gazete
Dilan Çiçek Deniz annesi Hale Temizyürek'e Marmaris'ten ev alıyor
Dilan Çiçek Deniz, ilk evini almak için kolları sıvadı. 24 yaşındaki oyuncu, dizi ve reklamlardan kazandığı birikimiyle annesi Hale Hanım’a Marmaris’ten taş ev alıyor. 500 bin TL’yi gözden çıkartan güzel oyuncu, annesine yaptığı bu jestle hayırlı evlat olduğunu da gözler önüne serdi...
Son dönemin parlayan yıldızlarından Dilan Çiçek Deniz, hayırlı evlat çıktı. Final yapan dizisinden bölüm başına 40 bin TL aldığı konuşulan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da iki ayrı firmanın reklam yüzü olmuştu. Kozmetik firmasından 300 bin TL, bankadan ise 250 bin TL'lik ücret aldığı iddia edilen Dilan Çiçek Deniz, kazandıklarını ise ilk başta eğitimine harcadı.
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