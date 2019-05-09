mankeniki çocuğunun babası14 yıllık evliliği 25 Mart'ta bitse de ikilinin arasındaki kavga bitmek bilmiyor… Şener,aldattığını öne sürdüğü Kutluay'ıiştirak nafakasını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde mahkemeye vermişti. Şener,İbo'ya ihtiyati haciz kararı aldırmıştı. Eski eşinin kendisini arayarak tehdit ve hakaret ettiğini de öne süren Şener,da herkesi şoke etti.