Eski manken Demet Şener'le iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'ın 14 yıllık evliliği 25 Mart'ta bitse de ikilinin arasındaki kavga bitmek bilmiyor… Şener, kendisini Edwina Sponza'yla aldattığını öne sürdüğü Kutluay'ı aylık 32 bin 500 liralık iştirak nafakasını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde mahkemeye vermişti. Şener, iki aydır nafakayı ödemediğini öne sürdüğü İbo'ya ihtiyati haciz kararı aldırmıştı. Eski eşinin kendisini arayarak tehdit ve hakaret ettiğini de öne süren Şener, İbo'ya bir ay uzaklaştırma kararı aldırarak da herkesi şoke etti.
- Saklambaç
- 09.05.2019
- Gazete
Demet Şener’in dava yağmuruna tuttuğu İbrahım Kutluay sessizliğini bozdu: Yazıklar olsun
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, kılıçları çekti. Şener, nafakayı ödemediği gerekçesiyle İbo’ya haciz kararı aldırdı. Tehdit iddiasıyla hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı da verilen Kutluay, reklamla suçladığı eski eşine ‘Yazıklar olsun’ diye seslendi. Şener ise ‘Her türlü şiddetine rağmen dik durmaya devam edeceğim’ dedi...
Eski manken Demet Şener'le iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'ın 14 yıllık evliliği 25 Mart'ta bitse de ikilinin arasındaki kavga bitmek bilmiyor… Şener, kendisini Edwina Sponza'yla aldattığını öne sürdüğü Kutluay'ı aylık 32 bin 500 liralık iştirak nafakasını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde mahkemeye vermişti. Şener, iki aydır nafakayı ödemediğini öne sürdüğü İbo'ya ihtiyati haciz kararı aldırmıştı. Eski eşinin kendisini arayarak tehdit ve hakaret ettiğini de öne süren Şener, İbo'ya bir ay uzaklaştırma kararı aldırarak da herkesi şoke etti.
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