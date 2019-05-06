Hayat Seda’ya güzel

İşadamı Ali Güzel'le evlilik hazırlıklarını sürdüren Seda Güven'in keyfine diyecek yok… Geçtiğimiz hafta aşkıyla Ege kaçamağı yapan oyuncu, tatilin son günü de mavi turdan havalı paylaşımlar yaptı. Yaz sezonunu erken açan Güven'in renkli tatili takipçilerini kıskandırdı. Oyuncunun bu karesi de binlerce beğeni aldı.
- Saklambaç
- 06.05.2019
- Gazete
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