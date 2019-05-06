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  • 06.05.2019
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Hayat Seda’ya güzel

Hayat Seda’ya güzel
İşadamı Ali Güzel'le evlilik hazırlıklarını sürdüren 'in keyfine diyecek yok… Geçtiğimiz hafta aşkıyla Ege kaçamağı yapan oyuncu, tatilin son günü de mavi turdan havalı paylaşımlar yaptı. Yaz sezonunu erken açan Güven'in renkli tatili takipçilerini kıskandırdı. Oyuncunun bu karesi de binlerce beğeni aldı.

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