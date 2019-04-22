Türk işadamı Kaan Günay ve dünyaca ünlü ABD'li model Jessica Michel Serfaty, evlilik yolunda ilk somut adımı attı... Günay, geçtiğimiz haftalarda Jessica'nın doğum günü için büyük bir jest yaptı. Aşkı ve annesini ABD'den first class ile Paris'e yolladı. İkilinin tüm konaklama masraflarını da karşıladı. Günay, geçtiğimiz günlerde de annesi Sibel Günay ile birlikte soluğu aşkının yanında aldı.

Annelerini tanıştıran mutlu çift, şimdiden çekirdek aile tohumlarını attı. Tanışma yemeğinden sonra Günay, sevgilisine dünyaca ünlü marka Chanel'den alışveriş yaptırdı. Kaan Günay'a teşekkür eden Jessica ise sosyal medya hesabından aşkına övgüler yağrırdı: "Aşık oldum. Umarım her insan aklı ve hayalleri senin kadar büyük olan bir partner bulur. Sürekli sana hayranlık duyuyorum. Her zaman beni sevdiğin için çok teşekkür ederim."





MÜZE TURU...

Mutlu çift ve aileleri Paris'te dünyanın en büyük sanat müzesi olan Louvre Müzesi'ni gezdi. Müzeden paylaşım yapan Jessica, "Kaan'ın annesi sanat tarihi konusunda çok bilgili" dedi.