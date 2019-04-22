Rol aldığı dizilerle Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan'ın her adımı sevenleri yakından tarafından takip ediliyor. Önceki akşam da Asmalımescit Soho çıkışı objektife yansıyan ünlü oyuncunun etrafını bir anda Arap hayranları sardı. Düzyatan'ın sevenleri, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Her bir hayranıyla yakından ilgilenen oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Düzyatan, mütevazı tavırlarıyla da sevenlerinin bir kez daha takdirini kazandı. Evine gitmek üzere aracına yönelen yakışıklı oyuncuya bir kadın hayranı da "Sizi çok seviyoruz. Ailemizden biri gibisiniz" diyerek övgüler yağdırdı.





HAYRANLAR DA KAYITTA

Düzyatan, hayranının iltifatına gülümseyerek karşılık verdi. Engin Altan Düzyatan'ın Arap fanları, oyuncu mekanın önünden ayrılana kadar ellerindeki cep telefonlarıyla kayıttaydı. Oyuncunun sevenleri, görevini yapmakta olan basın mensuplarının arkasında durup Düzyatan'ı kaydetmeye çalışırken de ortaya bu görüntü çıktı. Bu kare de "Yok böyle sevgi" dedirtti.







MÜTEVAZI STAR

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Düzyatan, mütevazı tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.



DOĞAN SAVAŞ