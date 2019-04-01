İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki akşam oyuncu aşkı Yasemin Şefkatli ile Etiler Serafina'da baş başa yemekteydi. Genç aşıklar, iş yoğunluğundan birbirlerine vakit ayıramadıklarından yana dert yandı. İdo, aşkının "İlişkimizde İdo'nun sözü geçer. İdo, ne derse o" sözü hatırlatılınca ise şöyle konuştu:
"Yasemin'e 'Şunu yapmayacaksın' demiyorum. Aslında Yasemin ne derse o olur." İkili, daha sonra araçlarına bindi. Aracın üzerindeki tepe lambası dikkat çekti. İdo, sivil polislerin kullandığı lamba için "Marmaris'in virajlı yollarında ışık için kullanyorum. Bunun için iznim var" dedi.
Bir yıldır birlikte olan ikili, önceki akşam baş başa yemekteydi..
DOĞAN SAVAŞ
"Yasemin'e 'Şunu yapmayacaksın' demiyorum. Aslında Yasemin ne derse o olur." İkili, daha sonra araçlarına bindi. Aracın üzerindeki tepe lambası dikkat çekti. İdo, sivil polislerin kullandığı lamba için "Marmaris'in virajlı yollarında ışık için kullanyorum. Bunun için iznim var" dedi.
Bir yıldır birlikte olan ikili, önceki akşam baş başa yemekteydi..
DOĞAN SAVAŞ
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