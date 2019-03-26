53 yıllık müzikal kariyerinde sürekli üreten Selami Şahin, merakla beklenen yeni albümü "Baştan Başa Sen"in ilk imza gününde D&R Kanyon'da hayranlarıyla buluştu. Usta sanatçıyı imza gününde ailesi yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, eşi Didem Şahin için de yeni albümünü imzaladı.
- Saklambaç
- 26.03.2019
- Gazete
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