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  • 26.03.2019
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, merakla beklenen ü " Sen"in ilk hayranlarıyla buluştu

Ben sevdalı sen imzalı
53 yıllık müzikal kariyerinde sürekli üreten Selami Şahin, merakla beklenen ü "Baştan Başa Sen"in ilk D&R Kanyon'da hayranlarıyla buluştu. Usta sanatçıyı imza gününde ailesi yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, eşi Didem Şahin için de yeni albümünü imzaladı.

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