2013'te Tükenmişlik Sendromu'na yakalandığını açıklayarak gündem olan Meryem Uzerli'nin yaşadıkları, şarkıcı ablası Canan Uzerli'ye ilham verdi. Abla Uzerli, eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara ile Almanya'da hayatını sürdüren kardeşi için 'Uzak Yüce Dağlara' isimli bir şarkı yazdı.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
Meryem Uzerli'ye ablası Canan Uzerli'den şarkı! "Uyan derin rüyadan..."
Canan Uzerli, kardeşi Meryem’den ilham alarak bir şarkı yazdı. Abla Uzerli, kalbini aşka kapatan güzel oyuncuya ‘Uyan derin rüyadan. Başla geri bakmadan. Kalbinin gerçeğini anla’ diye öğütte bulundu.
2013'te Tükenmişlik Sendromu'na yakalandığını açıklayarak gündem olan Meryem Uzerli'nin yaşadıkları, şarkıcı ablası Canan Uzerli'ye ilham verdi. Abla Uzerli, eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara ile Almanya'da hayatını sürdüren kardeşi için 'Uzak Yüce Dağlara' isimli bir şarkı yazdı.
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