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  • 15.03.2019
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Ünlü şovmen , para basacak

Beyazbank
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, para basacak. Öztürk, içecek markası Pepsi ile bir yıllık reklam anlaşmasına imza attı. Şovmenin bir yıllık reklam anlaşması içinse 4 buçuk milyon liraya 'evet' dediği iddia edildi.

Reklam anlaşmasıyla servetine servet katan Beyaz'ın alacağı ücret ise şaşırttı. Markanın reklamlarında daha önce de Özkan Uğur, Tolga Sarıtaş, Kenan İmirzalıoğlu, Cem Yılmaz, Tarkan ve Hülya Avşar gibi ünlü isimler yer almıştı.

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