Oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Instagram sayfasında 'Kadınlar Günü' mesajı yayınladı... İngilizce yazılı çizimler paylaşan Büyüküstün, duygularını şu sözlerle anlattı: "Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun! Kadın olarak 'erkek dünyası'nda psikolojik ve fiziksel siddete maruz kalıyoruz. Her gün... Biz sevilmeyi, sevmeyi, takdir edilmeyi hak ediyoruz, kendi tercihlerimizi yapabilmeyi ve hayatımızı kendi tercihlerimize göre yaşamayı hak ediyoruz. Her insan hak ediyor. Ve biz, önce kız çocuğu olmayı hak ediyoruz. Sonra kadın olmayı hak ediyoruz. Gönlümüzce..."
BU PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR
Büyüküstün'ün bir takipçisi, "Türkiye'de kaç kadın sizin İngilizce paylaşımlarınızı anlamıştır acaba? Elit olayım derken ezik olmayın lütfen" dedi. Ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi: "İşte 'kadına psikolojik şiddet' derken ve 'kadın etiketlemek' derken bundan bahsettim. Beni ve Türkiye'deki birçok değerli kadını 'ezik' olarak etiketlediniz. Bu bir psikolojik şiddettir."
BU PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR
Büyüküstün'ün bir takipçisi, "Türkiye'de kaç kadın sizin İngilizce paylaşımlarınızı anlamıştır acaba? Elit olayım derken ezik olmayın lütfen" dedi. Ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi: "İşte 'kadına psikolojik şiddet' derken ve 'kadın etiketlemek' derken bundan bahsettim. Beni ve Türkiye'deki birçok değerli kadını 'ezik' olarak etiketlediniz. Bu bir psikolojik şiddettir."
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