Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz aylarda 2006'da aşk yaşadığı iki buçuk yıllık sevgilisi Ahmet Ağaoğlu'na açtığı davayla şoke etmişti. Ağaoğlu'nun 2009'da yastıkla bebeğini ve kendisini boğmaya çalıştığını öne süren Gerede, eski aşkından 50 bin lira nafaka talep etti. Sosyetik fotoğrafçı, dün yeni kitabından paylaştığı şu cümlelerle "Bunca yıl şiddeti neden sakladın?" eleştirilerine yanıt verir gibiydi: "Ben de öğrendim; şiddete susmanın kendine yapılmış en büyük haksızlık olduğunu... Bunca yıl kendimden kaçmış, mağdur hissimi gizlemek için gülen bir maskenin ardına sığınmış, topluma ve çevreme kendimi olmadığım kadar güçlü göstermişim meğer. Halbuki korkaktım, cesaretim yoktu, güvensizdim ve hatta o günlere baktığımda aptal olduğumu bile söyleyebilirim."