Güzel oyuncu Hande Subaşı, medeniyette zirve yaptı! Subaşı, 2016'da boşandığı Can Tursan'la geçtiğimiz gün soluğu Uludağ'da aldı. Kısa süre önce şarkıcılığa soyunan ve eski eşini de menajeri yapan güzel oyuncu, önceki akşam da Tursan ile Hopi Corporate Weekend etkinliğine katıldı. Ancak Hande Subaşı'nın partide iki ay önce nişanlısı oyuncu Çiğdem Batur'dan ayrılan işletmeci Onur Gülmek'le yakınlaşması dikkat çekti. Güzel oyuncu, eski eşi Can Tursan'ın yanında Gülmek'le danslar edip bol bol selfie yaptı. İkili, eğlenirken Tursan ise kapüşonunu kafasına geçirip çalan müziği dinlemeye koyuldu. Bu arada Subaşı'nın eski eşiyle görüşmesinden rahatsız olan Aydın adlı sevgilisi geçen ay resti çekip 5 aylık ilişkiye nokta koymuştu.



CANI SIKILDI

Subaşı ile dost kaldığı için oyuncunun Aydın adlı sevgilisini kızdıran Tursan, eski eşinin Gülmek'le samimiyeti ilerletmesine bozuldu.