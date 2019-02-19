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, menajeri olan eski eşi ’la Uludağ’a gitti

, menajeri olan eski eşi ’la önceki gün Uludağ’a gitti. Oyuncu, Tursan’ın yanında işletmeci ’le yakınlaşarak şaşırttı

Medeniyet zirvesi

Güzel oyuncu Hande Subaşı, medeniyette zirve yaptı! Subaşı, 2016'da boşandığı Can Tursan'la geçtiğimiz gün soluğu Uludağ'da aldı. Kısa süre önce şarkıcılığa soyunan ve eski eşini de menajeri yapan güzel oyuncu, önceki akşam da Tursan ile Hopi Corporate Weekend etkinliğine katıldı. Ancak 'nın partide iki ay önce nişanlısı oyuncu Çiğdem Batur'dan ayrılan işletmeci Onur Gülmek'le yakınlaşması dikkat çekti. Güzel oyuncu, eski eşi Can Tursan'ın yanında Gülmek'le danslar edip bol bol selfie yaptı. İkili, eğlenirken Tursan ise kapüşonunu kafasına geçirip çalan müziği dinlemeye koyuldu. Bu arada Subaşı'nın eski eşiyle görüşmesinden rahatsız olan Aydın adlı sevgilisi geçen ay resti çekip 5 aylık ilişkiye nokta koymuştu.


CANI SIKILDI
Subaşı ile dost kaldığı için oyuncunun adlı sevgilisini kızdıran Tursan, eski eşinin Gülmek'le samimiyeti ilerletmesine bozuldu.

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