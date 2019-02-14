Sosyetik Ayberk Kalkavan'la aşkı geçen ay biten Asena Atalay, önceki gün sosyal medyada gizem yarattı. Atalay, bugünkü Sevgililer Günü'nde ayıcıkla poz verip "Yeni aşk" iması yaptı.
Sosyetik Ayberk Kalkavan'la aşkı geçen ay biten Asena Atalay, önceki gün sosyal medyada gizem yarattı. Atalay, bugünkü Sevgililer Günü'nde ayıcıkla poz verip "Yeni aşk" iması yaptı.
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