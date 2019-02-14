Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.02.2019
  • Gazete

, gizem yarattı

Asena'nın ayıcığı

Sosyetik Ayberk Kalkavan'la aşkı geçen ay biten Asena Atalay, önceki gün gizem yarattı. Atalay, bugünkü Sevgililer Günü'nde ayıcıkla poz verip "Yeni aşk" iması yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAsena Atalay, sosyal medyada gizem yarattı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri