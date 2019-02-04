Dilara güldürecek

Güzel oyuncu Dilara Öztunç, hayranlarının karşısına ilk kez bir sinema filmiyle çıkmaya hazırlanıyor. Öztunç, başrollerini Burak Satıbol, Ayhan Taş ve Sadi Celil Cengiz'le paylaştığı 'Döndüm Ben' filmiyle hayranlarını güldürecek. Çekimleri İstanbul'da bir ayda tamamlanan film, yakında vizyonda…
- Saklambaç
- 04.02.2019
- Gazete
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