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  • 31.01.2019
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Ünlü model Çağla Şıkel'in üç erkekle başı dertte

Çağla Şıkel'in başı üç erkekle dertte! Şıkel, önceki gün oğulları Kuzey ve ile Kuruçeşme Parkı'nda oyunlar oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

3 erkekle başı dertte
Ünlü model Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Kuzey ve ile Kuruçeşme Parkı'nda oyunlar oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

Her fırsatta bir kızının olmasını istediğini söyleyen Şıkel, köpeği Tarçın'a su verirken muhabirlere "Bu da erkek" diye takıldı.

Aydın HAMZA

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