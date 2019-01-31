Ünlü model Çağla Şıkel'in üç erkekle başı dertte

Ünlü model Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay ile Kuruçeşme Parkı'nda oyunlar oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.
Her fırsatta bir kızının olmasını istediğini söyleyen Şıkel, köpeği Tarçın'a su verirken muhabirlere "Bu da erkek" diye takıldı.
Aydın HAMZA
Her fırsatta bir kızının olmasını istediğini söyleyen Şıkel, köpeği Tarçın'a su verirken muhabirlere "Bu da erkek" diye takıldı.
Aydın HAMZA
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