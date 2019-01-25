Başarılı müzisyen Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya jestleri sürüyor. Güzel oyuncuya geçen ay çelenkle ilan-ı aşk eden popçu, önceki gün de romantikliğini konuşturdu.
Akçıl, saçlarına kuaförde bakım yaptıran eşine baskın yaptı. Elindeki çiçekleri eşine sunan şarkıcı, Kıratlı'yı bir kez daha mest etti. Burcu Kıratlı da eşiyle böyle poz verdi.
Akçıl, saçlarına kuaförde bakım yaptıran eşine baskın yaptı. Elindeki çiçekleri eşine sunan şarkıcı, Kıratlı'yı bir kez daha mest etti. Burcu Kıratlı da eşiyle böyle poz verdi.
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