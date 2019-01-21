Önceki gün İzmir'de konser veren Ceylan Ertem, sahne öncesinde soluğu Kemalpaşa'daki Huzur Çiftliği'nde aldı. Ertem, çiftlikteki ölmek üzereyken bulunup tedavi edilen hayvanları sevip onlarla vakit geçirdi.
Keçiler, inekler ve köpeklerle eğlenceli anlar yaşayan Ertem, "16 yıldır vejetaryenim ve birkaç aydır da veganım. Hayvanları çok seviyorum" dedi. Şarkıcı, konser gelirinin bir kısmını da çiftliğe bağışladı.
"Bu, benim için harika bir gezi oldu" diyen Ertem, konser öncesinde hayvanlarla vakit geçirip enerji depoladı.
Keçiler, inekler ve köpeklerle eğlenceli anlar yaşayan Ertem, "16 yıldır vejetaryenim ve birkaç aydır da veganım. Hayvanları çok seviyorum" dedi. Şarkıcı, konser gelirinin bir kısmını da çiftliğe bağışladı.
"Bu, benim için harika bir gezi oldu" diyen Ertem, konser öncesinde hayvanlarla vakit geçirip enerji depoladı.
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