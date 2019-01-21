günsahne öncesindesoluğu Kemalpaşa'dakialdı.Ertem, çiftlikteki ölmeküzereyken bulunup tedaviedilen hayvanları seviponlarla vakit geçirdi.ineklerve köpeklerle eğlencelianlar yaşayan Ertemdedi. Şarkıcı,konser gelirinin bir kısmınıda çiftliğe bağışladı."Bu, benim için harika bir gezi oldu" diyen Ertem, konser öncesinde hayvanlarla vakit geçirip enerji depoladı.