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'a olan ilgi sınırları aştı! , Can Yaman'ı takibe aldı

’tan ’a yakın takip! Daha önce ’la aşk yaşayan güzel model, oyuncuyu ’da markaja alıp Yaman’ı beğeni yağmuruna tuttu.



Son dönemin parlayan yıldızlarından Can Yaman'a ilgi, sınırları aştı. Adı kendisi gibi oyuncu Demet Özdemir'le anılan Yaman, yabancı güzellerin de dikkatini çekti. Bunlardan biri de 2017'de Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'la aşk yaşayan 2016 Ukrayna Güzeli Katherine Ramos...
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