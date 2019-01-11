Pırıl pırıl Meryem

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki 76. Altın Küre Ödülleri'ni yerinde izleyen Meryem Uzerli'nin ABD ziyaretinin nedeni sanatla sınırlı kalmadı. Son dönemde yaptırdığı dolgu ve botokslarla tepki çeken 35 yaşındaki oyuncu, güzelliğini korumak için de ünlü plastik cerrah Dr. Simon Ourian'ın kapısını çaldı.
Uzerli; Lady Gaga, Kim Kardashian, Salma Hayek ve Brad Pitt gibi yıldızların da müdavimi olduğu ünlü doktorun uyguladığı lazer tedavisiyle pırıl pırıl bir cilde kavuştu. Sigara tiryakisi olan ve çalışma temposu nedeniyle yeteri kadar uyuyamayan oyuncu, sağlıksız yaşam şeklinin cildinde yarattığı etkilerden kurtuldu.
Uzerli; Lady Gaga, Kim Kardashian, Salma Hayek ve Brad Pitt gibi yıldızların da müdavimi olduğu ünlü doktorun uyguladığı lazer tedavisiyle pırıl pırıl bir cilde kavuştu. Sigara tiryakisi olan ve çalışma temposu nedeniyle yeteri kadar uyuyamayan oyuncu, sağlıksız yaşam şeklinin cildinde yarattığı etkilerden kurtuldu.
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