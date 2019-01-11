Pırıl pırıl Meryem

günlerde'taki'ni yerinde izleyen'ninziyaretinin nedeni sanatla sınırlı kalmadı. Son dönemde yaptırdığı dolgu ve botokslarla tepki çeken 35 yaşındaki oyuncu, güzelliğini korumak için de ünlü plastik cerrahvegibi yıldızların da müdavimi olduğu ünlü doktorun uyguladığı lazer tedavisiyle pırıl pırıl bir cilde kavuştu. Sigara tiryakisi olan ve çalışma temposu nedeniyle yeteri kadar uyuyamayan oyuncu, sağlıksız yaşam şeklinin cildinde yarattığı etkilerden kurtuldu.