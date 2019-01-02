24 Aralık'ta Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, romantizmin zirvesinde… Güzel oyuncu, Akçıl'la pozunu paylaşıp altına şöyle yazdı:
"Lunapark gibi bir hayatımız olacak seninle dediğinde; küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Yeni yılım ve bundan sonraki yıllarım seninle daha lunapark olacak."
"Lunapark gibi bir hayatımız olacak seninle dediğinde; küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Yeni yılım ve bundan sonraki yıllarım seninle daha lunapark olacak."
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