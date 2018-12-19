Güzel oyuncu İlay Erkök ile aşkı evlilik yolunda giderken ayrılan Keremcem'den ilk açıklama geldi. Kendinden 15 yaş küçük Erkök'le geçtiğimiz günlerde ayrılan 40 yaşındaki sanatçı, ayrılıkla ilgili şöyle konuştu:



"Hiç kimse ilişkiye bitsin diye başlamıyor. Arkadaşız. Saygımız, sevgimiz devam ediyor. Yaşadığımız şey bunu hak ediyor. İnşallah öyle de olacak."

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