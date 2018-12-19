Güzel oyuncu İlay Erkök ile aşkı evlilik yolunda giderken ayrılan Keremcem'den ilk açıklama geldi. Kendinden 15 yaş küçük Erkök'le geçtiğimiz günlerde ayrılan 40 yaşındaki sanatçı, ayrılıkla ilgili şöyle konuştu:
"Hiç kimse ilişkiye bitsin diye başlamıyor. Arkadaşız. Saygımız, sevgimiz devam ediyor. Yaşadığımız şey bunu hak ediyor. İnşallah öyle de olacak."
"Hiç kimse ilişkiye bitsin diye başlamıyor. Arkadaşız. Saygımız, sevgimiz devam ediyor. Yaşadığımız şey bunu hak ediyor. İnşallah öyle de olacak."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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