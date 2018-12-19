Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.12.2018
  • Gazete

, 'le aşkını noktaladı

’le bir yıllık aşkına kısa süre önce nokta koyan , ayrılıkla ilgili ‘. , sevgimiz sürüyor’ dedi.

Arkadaşça ayrılık!
Güzel oyuncu İlay Erkök ile aşkı evlilik yolunda giderken ayrılan Keremcem'den ilk açıklama geldi. Kendinden 15 yaş küçük Erkök'le geçtiğimiz günlerde ayrılan 40 yaşındaki sanatçı, ayrılıkla ilgili şöyle konuştu:

"Hiç kimse ilişkiye bitsin diye başlamıyor. Arkadaşız. Saygımız, sevgimiz devam ediyor. Yaşadığımız şey bunu hak ediyor. İnşallah öyle de olacak."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriKeremcem, İlay Erkök'le aşkını noktaladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar