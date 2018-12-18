Tayland'da düzenlenenülkemizitemsil etti. Miss Turkey ikinci güzeli genç kız, Miss Universe'te dünyanın karşısına çıkıpKamp sürecinde güler yüzlü hali ve samimiyetiyle gönülleri fethedenKoç Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisi Tara, ne yazık ki