Dün Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2018'de (Kainat Güzellik Yarışması) ülkemizi 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, temsil etti. Miss Turkey ikinci güzeli genç kız, Miss Universe'te dünyanın karşısına çıkıp gururla podyumda yürüdü. Kamp sürecinde güler yüzlü hali ve samimiyetiyle gönülleri fetheden 20 yaşındaki Koç Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisi Tara, ne yazık ki yarışmada dereceye giremedi.
- Saklambaç
- 18.12.2018
- Gazete
Tara de Vries gönülleri fethetti! Tara de Vries Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye'yi gururla temsil etti
Miss Turkey 2. güzeli Tara de Vries, dün Tayland’da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda ülkemizi gururla temsil etti. Genç kız, dereceye giremedi ama güler yüzü ve zarafetiyle gönülleri fethetti.
Dün Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2018'de (Kainat Güzellik Yarışması) ülkemizi 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, temsil etti. Miss Turkey ikinci güzeli genç kız, Miss Universe'te dünyanın karşısına çıkıp gururla podyumda yürüdü. Kamp sürecinde güler yüzlü hali ve samimiyetiyle gönülleri fetheden 20 yaşındaki Koç Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisi Tara, ne yazık ki yarışmada dereceye giremedi.
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