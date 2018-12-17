Başarılı şarkıcı Linet, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attı. Sanatçı, 3 bin kişinin izlediği konserde iddialı kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Bir ara şarkılarını yalın ayak söyleyen Linet'i şarkıcı annesi Leyla Özgecan, en önden izledi. Linet, annesiyle de düet yaparak büyük alkış aldı.
ANA-KIZ DÜETİ MEST ETTİ
ANA-KIZ DÜETİ MEST ETTİ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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