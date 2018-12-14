Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski rol arkadaşı Ayhan Bozkurt, ayrılmaz ikili olup çıktı. Sürekli gecelerde birlikte boy gösteren ikili, önceki akşam da Bebek'te baş başa eğlendi. İkili, mekan çıkışı birlikte objektife yansıdı.
- Saklambaç
- 14.12.2018
- Gazete
Ahu Yağtu ile Ayhan Bozkurt kafa karıştırmaya devam ediyor! Ahu Yağtu ile Ayhan Bozkurt Bebek'te birlikte eğlendi
Ahu Yağtu ile eski rol arkadaşı Ayhan Bozkurt, kafa karıştırmayı sürdürüyor. Aşk iddialarını inkar eden ikili, önceki akşam da Bebek’te birlikte eğlencedeydi.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski rol arkadaşı Ayhan Bozkurt, ayrılmaz ikili olup çıktı. Sürekli gecelerde birlikte boy gösteren ikili, önceki akşam da Bebek'te baş başa eğlendi. İkili, mekan çıkışı birlikte objektife yansıdı.
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