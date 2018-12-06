Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir'i unutamadı! Demet Özdemir çileden çıktı

başı şu sıralar eski aşkıyla dertte! Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Özdemir'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayangüzel oyuncuyu unutamadı.ayrıldığı ünlü oyuncuyu sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu ısrardan rahatsız olan Özdemir ise iddiaya göre