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Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir'i unutamadı! Demet Özdemir çileden çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir’i unutamadı. Futbolcu, iddiaya göre Özdemir’i sürekli telefonla aradı. Özdemir, eski aşkının yakın markajıyla çileden çıktı.



Demet Özdemir'in başı şu sıralar eski aşkıyla dertte! Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Özdemir'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, güzel oyuncuyu unutamadı. 26 yaşındaki futbolcu, Kasım 2017'de ayrıldığı ünlü oyuncuyu sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu ısrardan rahatsız olan Özdemir ise iddiaya göre her seferinde telefonu Özyakup'un suratına kapattı.
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