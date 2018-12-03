Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.12.2018
  • Gazete

yazacak

Hayatını yazacak
Usta oyuncu (63), geçtiğimiz günlerde yazarlık kursuna başladı. Sanatçının kendi kaleme alacağı iddiası ortaya atıldı. Kurstan sonra ev ödevlerini yapan Yıldızoğlu, Instagram'a attığı bu karenin altına, "Yazarlık kursundan verilen ödevlerle boğuşuyorum" notunu yazdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHayatını yazacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar