Hayatını yazacak

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu (63), geçtiğimiz günlerde yazarlık kursuna başladı. Sanatçının kendi hayatını kaleme alacağı iddiası ortaya atıldı. Kurstan sonra ev ödevlerini yapan Yıldızoğlu, Instagram'a attığı bu karenin altına, "Yazarlık kursundan verilen ödevlerle boğuşuyorum" notunu yazdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.