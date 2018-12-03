Eşsiz destek

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı 'Don Kişot'um Ben' adlı tiyatro oyunu, önceki akşam görücüye çıktı. Baba Sahne'deki prömiyere ünlüler akın etti. Güven'i gecede 8 yıl önce boşandığı yönetmen Türkan Derya ile oğlu Ali Ateş yalnız bırakmadı.
Ünlü yönetmen ile oğlu, oyunu en önden ilgiyle izledi. Şevket Çoruh da eski eşi Günay Karacaoğlu'nun sahne aldığı oyunu izlemeye geçtiğimiz sene evlendiği eşi Özge Turan'la katıldı. Güven'in yakın dostu Cem Yılmaz da oyunu aşkı Defne Samyeli ile izledi.
Aşkları 8 aydır doludizgin süren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, ortak dostları Ozan Güven'in oyununu keyifle izledi.
Doğan SAVAŞ
Ünlü yönetmen ile oğlu, oyunu en önden ilgiyle izledi. Şevket Çoruh da eski eşi Günay Karacaoğlu'nun sahne aldığı oyunu izlemeye geçtiğimiz sene evlendiği eşi Özge Turan'la katıldı. Güven'in yakın dostu Cem Yılmaz da oyunu aşkı Defne Samyeli ile izledi.
Aşkları 8 aydır doludizgin süren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, ortak dostları Ozan Güven'in oyununu keyifle izledi.
Doğan SAVAŞ
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