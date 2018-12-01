Bensu Soral, önceki gün Zorlu AVM'deydi. "Cimri değil, tutumluyum. Birikimim bankada; ileride lazım olacak" diyen Soral'a Demet Akalın'ın "Aklıma Barış Akarsu geldi" cevabı hatırlatıldı.
Güzel oyuncu, "Demet Akalın haklı ama bana gönderme yaptığını hiç düşünmüyorum" diyerek mütevazı ve zarif tavrını bir kez daha gösterdi.
Güzel oyuncu, "Demet Akalın haklı ama bana gönderme yaptığını hiç düşünmüyorum" diyerek mütevazı ve zarif tavrını bir kez daha gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.