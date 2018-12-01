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  • 01.12.2018
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Bensu Soral'dan 'ı cevap: Polemik yok haklı

Polemik yok haklı
Bensu Soral, önceki gün Zorlu 'deydi. "Cimri değil, tutumluyum. Birikimim bankada; ileride lazım olacak" diyen Soral'a Demet Akalın'ın "Aklıma Barış Akarsu geldi" cevabı hatırlatıldı.
Güzel oyuncu, "Demet Akalın haklı ama bana gönderme yaptığını hiç düşünmüyorum" diyerek mütevazı ve zarif tavrını bir kez daha gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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