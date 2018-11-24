Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.11.2018
  • Gazete

İkiye böldü!

İkiye böldü!
2019 Ocak'ta 'Karakomik Filmler' isimli yeni film projesini seyirciyle buluşturacak olan Cem Yılmaz, canlandıracağı karakterler için kılıktan kılığa giriyor. Yıllarca kel haliyle tanıdığımız Yılmaz, uzun saçlarıyla da şimdiden olay yarattı.



Özel bir teknikle protez saç ekimi yaptıran 45 yaşındaki komedyen, bu görüntüsüyle en az beş yaş gençleşti. Önceki gün uzun saçlı haliyle 'da paylaşım yapan 'ın görüntüsü, hayranlarını ikiye böldü...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleriİkiye böldü!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar