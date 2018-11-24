İkiye böldü!

2019 Ocak'ta 'Karakomik Filmler' isimli yeni film projesini seyirciyle buluşturacak olan Cem Yılmaz, canlandıracağı karakterler için kılıktan kılığa giriyor. Yıllarca kel haliyle tanıdığımız Yılmaz, uzun saçlarıyla da şimdiden olay yarattı.
Özel bir teknikle protez saç ekimi yaptıran 45 yaşındaki komedyen, bu görüntüsüyle en az beş yaş gençleşti. Önceki gün uzun saçlı haliyle Instagram'da paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın görüntüsü, hayranlarını ikiye böldü...
Özel bir teknikle protez saç ekimi yaptıran 45 yaşındaki komedyen, bu görüntüsüyle en az beş yaş gençleşti. Önceki gün uzun saçlı haliyle Instagram'da paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın görüntüsü, hayranlarını ikiye böldü...
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