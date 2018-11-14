O Ses Sinem!

Almanya'nın Sesi yarışmasına katılan 18 yaşındaki Sinem Uraz, ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin İsyan adlı şarkısını seslendirdi. Berrak ve büyüleyici sesiyle herkesi etkiledi. Tüyleri diken diken etti. Dört jüri üyesini de kendisine döndüren Uraz, Mark Forster'in takımını seçti.
'TÜRK ADELE' SORUSU
Performansıyla Alman gazetelerine ve TV'lerine de haber olan Sinem Uraz, 'Türk Adele olmak istiyor musun' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şu anda çok mutluyum. Belki ben de onun kadar büyük bir şarkıcı olabilirim..."
'TÜRK ADELE' SORUSU
Performansıyla Alman gazetelerine ve TV'lerine de haber olan Sinem Uraz, 'Türk Adele olmak istiyor musun' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şu anda çok mutluyum. Belki ben de onun kadar büyük bir şarkıcı olabilirim..."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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