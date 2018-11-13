Prenses Şeyma!

Snobmagazın. com'un özel haberine göre güzel oyuncu Şeyma Korkmaz, Fas'ta gerçekleştirilen Al Hoceima Uluslararası Film Festivali tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika kıtasının "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" seçildi. Beş gün boyunca Fas'ı gezen Korkmaz, seyahatinin son gününde Fas Prensesi tarafından Rabat'taki saraya davet edildi. Kraliyet ailesi Korkmaz'a özel hediyeler verdi.
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