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Hakan, Hacı ve kardeşlerden bir garip 'SA'tış!

Hacı, Hakan ve , ’taki evlerini 3 milyon 425 bin dolara sattı. İlginç olan ise alıcının ’ndaki ‘offshore’ bir şirket olarak görünmesi!



Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki birçok yerde gayrimenkulleri bulunan Sabancı Ailesi'nin 2015 yılında ilginç bir satışa imza attığı ortaya çıktı. Arzu ile Ömer Sabancı'nın oğulları Hacı, Hakan ve Kerim'in sahibi olarak görünen ABD'deki bir lüks daire 2015 yılında satıldı. New York'un en gözde bölgesinde bulunan Beşinci Cadde'deki Olympic Tower'da bulunan 1 yatak odalı rezidans daire, o dönem 3 milyon 425 bin dolara el değiştirdi.
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