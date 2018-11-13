yanı sıra yurt dışındaki birçok yerde gayrimenkulleri bulunanyılında ilginç bir satışa imza attığı ortaya çıktı.sahibi olarak görünen2015 yılında satıldı.en gözde bölgesinde bulunanbulunan 1 yatak odalı rezidans daire, o dönemel değiştirdi.