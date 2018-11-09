Hande söyledi aşkı dinledi

Setlerden sahnelere transfer olan Hande Subaşı, şarkıcılığı sevdi. Önceki akşam Louie'de sahne alan oyuncuyu Aydın adlı sevgilisi de yalnız bırakmadı.
Subaşı, 90'lı yıllardan günümüze seslendirdiği parçalarla kulakların pasını sildi. Zümrüt yeşili tulumuyla da göz kamaştıran oyuncuyu aşkı da en önden hayranlıkla dinledi.
Subaşı, 90'lı yıllardan günümüze seslendirdiği parçalarla kulakların pasını sildi. Zümrüt yeşili tulumuyla da göz kamaştıran oyuncuyu aşkı da en önden hayranlıkla dinledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.