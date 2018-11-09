  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:11
  • Gazete

Hande söyledi aşkı dinledi

Hande söyledi aşkı dinledi
Setlerden sahnelere transfer olan Hande Subaşı, şarkıcılığı sevdi. Önceki akşam Louie'de sahne alan oyuncuyu Aydın adlı sevgilisi de yalnız bırakmadı.

Subaşı, 90'lı yıllardan günümüze seslendirdiği parçalarla kulakların pasını sildi. Zümrüt yeşili tulumuyla da göz kamaştıran oyuncuyu aşkı da en önden hayranlıkla dinledi.

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