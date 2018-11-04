  • Saklambaç
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:07
  • Gazete

’tan Cruz’la selfie

Mert Alaş’tan Cruz’la selfie
Madonna, Kim Kardashian, ve gibi birçok yıldızla sıkı dost olan dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, yine herkesi kıskandırdı. Alaş, Oscar ödüllü İspanyol sinema sanatçısı ile olan selfiesini Instagram hesabından paylaştı. Bu kare 60 binin üzerinde beğeni aldı...



Ünlü fotoğrafçı , PenÈlope Cruz'un 15 yıllık arkadaşı olduğunu söylemişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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