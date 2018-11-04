Mert Alaş’tan Cruz’la selfie

Madonna, Kim Kardashian, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi birçok yıldızla sıkı dost olan dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, yine herkesi kıskandırdı. Alaş, Oscar ödüllü İspanyol sinema sanatçısı PenÈlope Cruz ile olan selfiesini Instagram hesabından paylaştı. Bu kare 60 binin üzerinde beğeni aldı...
Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, PenÈlope Cruz'un 15 yıllık arkadaşı olduğunu söylemişti.
Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, PenÈlope Cruz'un 15 yıllık arkadaşı olduğunu söylemişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.