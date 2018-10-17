  • Saklambaç
  • 17.10.2018
  • Son Güncelleme: 17.10.2018 - 00:27
  • Gazete

buluşması

Diva buluşması
Bülent Ersoy, önceki akşam Deniz Seki ile Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinde bir araya geldi. Seki'nin yeni şarkısını dinleyen , şarkıcıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. , bu kareyi 'da takipçileriyle paylaştı. Ersoy'un ihtişamlı takıları ve Swarovski taşlı güneş gözlüğü dikkat çekti.

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