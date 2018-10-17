Diva buluşması

Bülent Ersoy, önceki akşam Deniz Seki ile Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinde bir araya geldi. Seki'nin yeni şarkısını dinleyen Diva, şarkıcıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Deniz Seki, bu kareyi Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Ersoy'un ihtişamlı takıları ve Swarovski taşlı güneş gözlüğü dikkat çekti.
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